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Йозвиак: Грузия должна соблюдать внешнюю политику ЕС на 100%
29.08.2023 12:59
Европейский журналист Рикард Йозвиак считает, что Грузия должна гармонизировать свою внешнюю политику с внешней политикой ЕС, если в действительности желает членства в Евросоюзе.
Соблюдать «правила игры» ЕС на международной арене означает присоединение ко всем основным шагам европейского сообщества в отношении актуальных вопросов.
«Фактически, если вы желаете членства в ЕС, то вы должны быть на 100% гармонизированы с внешней политикой (ЕС), потому что это становится вашей внешней политикой. Это понятно. Грузия должна соответствовать политике ЕС, прежде чем стать членом Европейского союза. Это включает в себя санкции против Беларуси и России.
Если вернуться к выступлению Шарля Мишеля, то он говорил о трудностях в вопросе присоединения к ЕС, судебной системе, экономике, которая должна двигаться вперед, и еще одном измерении — гармонизации в международной политике.
Это становится все более важным. Это — послание для Сербии, которая ничего не делает в отношении санкций. И это послание, конечно, и для Грузии», — отметил редактор европейского бюро «Радио Свобода».
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