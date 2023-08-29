

Йозвиак: Грузии предоставят статус кандидата ЕС, но добавят больше условий

29.08.2023 13:01





Редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвиак прокомментировал заявление главы Совета Европы Шарля Мишеля о том, что желающие присоединиться к ЕС государства должны быть готовы к расширению к 2030 году.



Йозвиак считает, что Грузии, вероятнее всего, статус кандидата в члены Евросоюза будет предоставлен, но при этом решение будет сопровождаться большим количеством «условий».



«Есть условия, которые трудновыполнимы, и одно из них — поляризация. Они все детально изучат. На мой взгляд, Грузии, скорее всего, будет предоставлен <статус кандидата>, но добавится больше условий, и потенциально одним из них может быть связь с внешней политикой.



Например, начало присоединения к санкциям ЕС. Мне не кажется, что сейчас все думают о Грузии. Сейчас главнее Украина. Следующей идет Молдова, а третьей – Грузия», — говорит журналист.



Йозвиак отмечает, что ЕС со стороны Грузии не хватает «верности».



«Когда я разговариваю со своими источниками, они говорят, что грузины не хотят этого так сильно. Они получают знаки со стороны Украины и Молдовы, а идущий от Грузии настрой двусмысленен», — сообщает европейский корреспондент «Радио Свобода».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





