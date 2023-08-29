

Келли Дегнан: «Сила в единстве» – вылитый девиз для Грузии и Америки

29.08.2023 13:59





«Находясь в Грузии, я узнала, что грузины, как и американцы, боролись с угнетением, чтобы объединить, защитить и укрепить свою страну. На протяжении веков грузины сохранили свободу, веру и ценности, определяющие грузинскую идентичность. Это общие ценности и традиции, которые нас объединяют: дух независимости, творческий дух, сочуствие и храбрая выносливость», — говорится в заявлении посла США в Грузии Келли Дегнан, которое опубликовано на сайте посольства.



По её словам, Америка поддерживает грузинский народ, чтобы Грузия могла достичь цели большей стабильности, безопасности и благополучия посредством европейской интеграции.

По заявлению Дегнан, «Сила в единстве» — действительно вылитый девиз для Грузии и Америки.



«Когда я вспоминаю мой короткий период, проведенный в Грузии, в моих воспоминаниях возникает мозаика лиц вдохновленных людей, которые поделились своими личными историями о нашем партнерстве и прогрессе: был ли это участник программы по обмену, представляющий идеи по улучшению своего сообщества, ученый, рассказывающий о наших общих усилиях по борьбе с COVID, родитель, адвокатировавший за сервисы для детей с ограниченными возможностями, учитель, который научил молодых людей критическому подходу к таким проблемам, как дезинформация и поляризация. Есть еще много других.



Укрепляя демократические институты для защиты от потрясений, освещая луч надежды и оптимизма, неуклонно двигаясь к евроатлантической судьбе Грузии, я преклоняюсь перед всем, что грузинский народ сделал и будет делать в будущем из-за вашей безграничной любви к своей стране и вашего упорства в обеспечении того, чтобы Грузия добилась светлого, демократического будущего, которого хотят грузины и чего вы с лихвой заслуживаете.



Я прощаюсь со многими-многими грузинами, открывшими мне свои двери и сердца, мое сердце полно благодарности и огромного уважения. Несмотря на то, что я уезжаю, я забираю с собой много любви и дружбы от моих дорогих друзей со всей Грузии. Для меня было большой честью быть послом США в этой прекрасной стране, и я всегда буду это ценить», — написала Келли Дегнан.







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