

Приостановить выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам России - законопроект «Еврооптимистов»

29.08.2023 14:45





Парламентская политическая группа «Еврооптимисты» сегодня зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает временное приостановление выдачи инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам России. Об этом рассказал член вышеуказанной политической группы Роман Гоциридзе.



По его словам, законодательство Грузии предоставляет вид на жительство иностранному гражданину в обмен на приобретение в собственность недвижимости рыночной стоимостью более 300 000 долларов США или инвестиции на такую ​​же сумму в страну. При этом краткосрочный вид на жительство предоставляется при покупке недвижимости рыночной стоимостью более 100 000 долларов США.



Инвестиционный вид на жительство выдается иностранному гражданину сроком на пять лет, а краткосрочный вид на жительство – сроком на один год. Оба типа вида на жительство подразумевают право проживать в Грузии лишь временно, в отличие от бессрочного вида на жительство и постоянного вида на жительство.



Однако если иностранный гражданин получит инвестиционный вид на жительство на основании владения недвижимостью стоимостью 300 000 долларов США, то через 5 лет после выдачи указанного разрешения, согласно закону, он получит бессрочный вид на жительство, если он был владельцем указанной недвижимости в течение всего этого периода. Члены их семей также получат постоянный вид на жительство.



"В последнее время российские граждане массово создают предприятия и помимо квартир приобретают другие виды недвижимости, что в дальнейшем становится правовой основой для получения вида на жительство. Данный законопроект призван избежать этих и других проблем", - отмечает депутат Роман Гоциридзе.





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