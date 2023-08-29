

Кобахидзе: Для Грузии принципиально важно вести успешную политику непризнания

29.08.2023 15:58





Несмотря на заявления [представителей РФ], разумеется, мы продолжим дело успешной политики непризнания – так откликнулся председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на заявление председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина о признании т.н. суверенитета Абхазии и Южной Осетии.



По словам Кобахидзе, для Грузии принципиально важно вести успешную политику непризнания.



«Мы слышали такие заявления. Для нас главное, что Грузия на протяжении всех этих лет успешно осуществляет политику непризнания, и результатом именно политики непризнания нашей власти является то, что число стран, признавших т.н. независимость, не увеличилось ни на единицу. Мы, несмотря на заявления, конечно, продолжим дело успешной политики непризнания. Мы слышали такие заявления, но наша политика в плане непризнания, несмотря ни на что, была успешной», - сказал Кобахидзе.



На вопрос, - почему на том фоне, когда шла речь о стратегическом партнерстве с Китаем, внесена эта тема из России, Кобахидзе отвечает:



«Не знаю, вообще не хочу углубляться в эту тему. Конечно, стратегическое партнерство с Китаем – это большое достижение, и, конечно, будет сделано все для еще большего углубления сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Это очень важно. Конечно, для нас принципиально важно вести успешную политику непризнания. Мы будем очень активны в обоих направлениях, и, конечно, никакие заявления не смогут нам в этом помешать», - сказал Кобахидзе.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия делает все возможное для того, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, продвигались в сторону признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии.



Это заявление Карасин сделал в интервью Sputnik Южная Осетия.



«Вопрос этот непростой, потому что Запад давит в обратном направлении. Однако я абсолютно убежден, что рано или поздно это признание придет», - отметил он.



По словам Карасина, работа в продвижении международного признания Южной Осетии и Абхазии будет продолжена.







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