

Деканоидзе: Реформы и работа для расширения не являются целью власти

29.08.2023 16:03





Важно понимать, что в условиях власти «Грузинской мечты» активное участие Грузии в новой волне расширения ЕС очень сложно – вместо активной работы в процессе евроинтеграции страны, власть Грузии делает все для разжигания внутри страны евроскептицизма, - такова позиция депутата политической группы «Еврооптимисты» Хатии Деканоидзе.



По словам Деканоидзе, с учетом новой геополитической реальности для Грузии наступил очень важный этап, но в то же время у нас очень тяжелая данность.



Как она отметила в этом контексте, реформы и работа по вопросу расширения ЕС не являются целью властей Грузии.

«Заявление Шарля Мишеля, как и до того заявления многих европейских политических лидеров, свидетельствуют, что создалась новая геополитическая реальность. Это, прежде всего, самоотверженность Украины в борьбе за свободу, что подразумевает, что у Грузии, Молдовы и Украины, давно ожидающих новой волны расширения ЕС, появилась новая возможность, это подразумевает, что должны начаться переговоры о вступлении и мы должны попасть в новую волну расширения, что будет очень важным геополитическим сдвигом в регионе. Сегодня мы имеем ситуацию, когда Грузии нужно выполнить домашнее задание. Это 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые, к сожалению, не выполняются и в условиях выполнения которых страна получит статус кандидата в члены ЕС. Молдова и Украина, наверное, получат приглашение к переговорам о вступлении. У нас очень сложная данность – Евросоюз должен дать нам статус кандидата, но не может дать без выполнения рекомендаций. Также нам предстоит выполнить очень важную миссию к 2024 году – чтобы попасть в новую волну расширения, необходимо провести выборы, по результатам выборов должна смениться власть, чтобы к власти пришли демократические, прозападные силы, которые проведут все те реформы, которые необходимы для волны расширения. В противном случае, конечно, мы не сможем нагнать ни одну волну, потому что реформы и работа для расширения не являются целью власти», - заявила Хатия Деканоидзе.







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