

Лидер «Мечты»: если кто и будет готов к ЕС в 2030-м, так это — Грузия

29.08.2023 16:10





Лидер партии власти «Грузинская мечта» заявил, что, если кто и будет готов к ЕС в 2030 году, так это — Грузия.

Так Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление председателя Совета Европы Шарля Мишеля о том, что расширение Евросоюза — не «больше не мечта», а вполне ощутимая реальность, и что Грузии предстоит «завершить необходимые шаги».



Лидер партии власти положительно оценивает указание конкретной даты расширения ЕС, однако считает, что «необходимо уточнить, к кому относится эта дата».



«В целом, название конкретной даты, года было важно, но это было общее заявление и интересно, кого затронет этот 2030 год. Есть страны-кандидаты в ЕС, которые получили этот статус 18-12 лет назад. Если мы говорим только об этих странах, то речь идет о балканских странах, и это другой случай.



<> Надеюсь, в будущем будет заявлено конкретно, что 2030 год — это активная дата для всех стран, которые имеют статус кандидатов или получат этот статус в ближайшем будущем», — заявил политик.



Кобахидзе в очередной раз повторил, что у Грузии на пути членства в ЕС есть «ощутимый прогресс» в выполнении рекомендаций ЕС и в декабре будут все основания для присвоения ей статуса кандидата.



«Наша страна, руководство страны будут добросовестны в отношении Евросоюза от начала и до конца. Будут готовы все основания для предоставления нам статуса кандидата в декабре. Решение будет политическим, а политическое решение всегда 50/50. Давайте, посмотрим, какие решения они примут. У нас есть основания для оптимизма», — утверждает лидер «Мечты».



Ираклий Кобахидзе снова повторил слова о том, что Грузия по сравнению со всеми другими странами, желающими стать членами ЕС в 2030 году, «будет наиболее готовой для того, чтобы стать страной-членом».



«Среди этих стран, я имею ввиду всех. Македония стала страной-кандидатом 18 лет назад, Черногория, Сербия стали кандидатами 10-12 лет назад, Албания, Украина, Молдова, Босния — среди этих стран Грузия будет наиболее готова стать членом Европейского союза к 2030 году. В том числе и с точки зрения экономического роста.



В этом отношении у нас самый быстрый рост. К 2030 году, если кто-то и будет готов вступить в ЕС, то это будет Грузия, благодаря той политике, которую проводит наше руководство.



В 2030 году, если у кого-то и есть перспектива получения статуса члена, то это будет Грузия, но нам нужно больше конкретики в этом отношении», — заявил лидер партии власти.





Источник: SOVA

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