

«Подтверждает крах внешней политики правительства Грузии» – Бучукури о заявлении Мишеля

29.08.2023 16:14





Член партии «За Грузию» Анна Бучукури прокомментировала последнее заявление Шарля Мишеля по теме расширения Евросоюза.



По мнению Анны Бучукури, четкое указание Шарля Мишеля на необходимость принятия Грузией необходимых шагов еще раз подчеркивает безответственность правительства и невыполнение рекомендаций.



«Тот факт, что когда речь идет о расширении Евросоюза, упоминается только Украина-Молдова, а Грузия все еще находится в ожидании статуса кандидата, лишь подтверждает крах внешней политики правительства. Утверждение представителей «Мечты» о том, что Украина получила статус кандидата только из-за того, что находится в состоянии войны, — очередная жалкая попытка уйти от собственной ответственности.



Молдова также получила статус кандидата и сейчас начинает переговоры о вступлении. Страна, которая не находится в состоянии войны, но по сравнению с которой Грузия, с точки зрения демократических реформ, много лет находилась на гораздо более продвинутой позиции.



Четкое указание президента Европейского совета на то, что Грузия должна предпринять необходимые шаги, еще раз подчеркивает безответственность грузинских властей и невыполнение рекомендаций. Это упущенная историческая возможность, за что никто не сможет избежать личной ответственности», — написала Анна Бучукури в соцсети.







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