

Посол США Келли Дегнан обратилась к населению Грузии с прощальным письмом

29.08.2023 16:35





Посол США Келли Дегнан, завершившая свою дипломатическую миссию в Грузии, обратилась к населению Грузии с прощальным открытым письмом.



По словам Келли Дегнан, ее вдохновляет упорство грузин, и именно их настойчивость привела к впечатляющему прогрессу и трансформации Грузии за последние тридцать лет. Как отмечает Келли Дегнан, принципы, на которых основано государство Грузия, — это те принципы, которые стремятся защищать США, и именно поэтому Америка поддерживает грузинский народ в достижении своих целей — путем евроинтеграции достигнуть большей стабильности, безопасности и процветания.



«Моим грузинским друзьям и партнерам,

Я приехала в Грузию три с половиной года назад, чтобы выполнить самый важный долг в моей жизни — быть здесь представителем американского народа в качестве посла США.



Грузия – страна с долгой и богатой историей, находившаяся на перекрестке цивилизаций. Это страна уникальной культуры, основанной на традициях, славящаяся проникновенным многоголосием, изящным алфавитом, прозой и поэзией Чавчавадзе, Важа-Пшавелы и Руставели. Это край могучих рек, необозримых изумрудных полей, пойм, лесов и завораживающих горных вершин.



Во время прибывания здесь, я узнала, что грузины, как и американцы, боролись с угнетением, чтобы объединить, защитить и укрепить свою страну. На протяжении веков грузины сохранили свободу, веру и ценности, определяющие грузинскую идентичность. Это общие ценности и традиции, которые нас объединяют: дух независимости, созидательный дух, сострадание и мужественная выдержка.



Я впечатлена упорством многих грузин, с которыми я имела честь познакомиться. Эта настойчивость привела к впечатляющему прогрессу и трансформации Грузии за последние тридцать лет, к возрождению принципов, на которых основывается государство Грузия, как сегодня, так более ста лет назад: равенство, справедливость, демократия.

Это те же принципы, которые стремятся защищать Соединенные Штаты. Вот почему Америка поддерживает грузинский народ в достижении своих целей путем евроинтеграции, к большей стабильности, безопасности и процветанию.

«Сила в единстве» — это поистине точный девиз для Грузии и Америки!», — говорится в прощальном письме Келли Дегнан.



Как пишет Келли Дегнан, ее сердце переполнено благодарностью и огромным уважением к грузинскому народу.

«Когда я вспоминаю свое короткое время в Грузии, в моих воспоминаниях возникает мозаика лиц вдохновляющих людей, которые поделились своими личными историями о нашем партнерстве и прогрессе: был ли это участник обмена, представляющий идеи по улучшению своего сообщества, ученый, рассказывающий нам о совместных усилиях по борьбе с COVID, родитель, адвокатировавший предоставления необходимых услуг детям с ограниченными возможностями, учитель, который научил молодых людей критическому подходу к таким проблемам, как дезинформация и поляризация. Таких [людей] еще много», — указано в письме.



Как пишет посол, она восхищена тем как Грузия укрепляет демократические институты, защищая их от разрушения, освещая лучом надежды и оптимизма, «неуклонно продвигаясь к своей евроатлантической судьбе».



«Я восхищена всем тем, что грузинский народ сделал и сделает в будущем, благодаря вашей безграничной любви к своей стране и вашей настойчивости, помогающей Грузии достичь светлого, демократического будущего, которого грузины хотят и которого они так заслуживают.



Я прощаюсь с теми очень, очень многими грузинами, открывшими мне свои двери и сердца, мое сердце переполнено благодарностью и огромным уважением.



Несмотря на то, что я уезжаю, я забираю с собой много любви и дружбы от моих дорогих друзей со всей Грузии. Для меня было большой честью быть послом США в этой прекрасной стране, и я всегда буду это ценить», — написала Келли Дегнан в своем прощальном письме.







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