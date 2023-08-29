

За финансами партий будет следить Антикоррупционное бюро

29.08.2023 16:39





Контролировать финансы политических партий в Грузии будет Антикоррупционное бюро. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.



Ранее контроль за финансовыми операциями политических партий осуществляла Служба государственного аудита.



Партии будут обязаны представлять Антикоррупционному бюро данные о своих доходах и расходах, а также сведения о политических пожертвованиях.



По словам лидера партии власти Ираклия Кобахидзе, делается это «в соответствии с рекомендациями Евросоюза».



«Рекомендация Европейского союза состояла в том, чтобы объединить все антикоррупционные функции в Антикоррупционной службе. То есть не только создать отдельную службу, но и собрать функции воедино. И одной из этих функций является контроль за финансами партий.



Поэтому, в соответствии с рекомендациями Европейского союза, эта функция была передана от Аудиторской службы — Антикоррупционной службе», — пояснил Кобахидзе.



Главой Антикоррупционного бюро является Ражден Купрашвили, который утвержден на эту должность сроком на 6 лет. Этот орган партия власти создала в 2022 году. 13 апреля «Грузинская мечта» приняла поправки к законопроекту, согласно которым именно Антикоррупционное бюро может определить, является ли статусно человек олигархом.



Антикоррупционное бюро, согласно закону, подчиняется аппарату правительства и лично премьер-министру.





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