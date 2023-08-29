

Представители парламентской оппозиции встретились с представителем парламента Великобритании

29.08.2023 19:17





Представители парламентской оппозиции в парламенте Грузии провели встречу с председателем интерпартийной парламентской группы, работающей по вопросам Грузии в парламенте Великобритании Джонатаном Джаногли и членами делегации.



На встрече основное внимание было уделено европейской перспективе Грузии и предстоящим парламентским выборам, представлению долгосрочных и краткосрочных миссий наблюдения за этими выборами.



«Великобритания всегда была большим другом Грузии. Сегодня у нас состоялся очень открытый, искренний разговор – наши коллеги из британского парламента расстроены тем, что мы теряем время и не используем эффективно ту помощь, которая поступает в Грузию из Великобритании и многих других демократических государств. Однако они также полны надежд, и мы тоже дали им надежду на то, что политический климат в Грузии привык быстро меняться и вскоре улучшится. У нас был серьезный разговор о предстоящих выборах, и мы ожидаем большого участия Великобритании с точки зрения мониторинга, а также в плане интеграции в НАТО», — заявил председатель парламентской политической группы «Лело» — Партнерство для Грузии» Давид Усупашвили.



По словам члена парламентской политической группы «Еврооптимисты» Хатии Деканоидзе, встреча с британскими коллегами была весьма интересной и насыщенной.



«Прежде всего, мы говорили о европейской перспективе Грузии и ситуации, которую мы имеем сегодня — это касается выполнения 12 пунктов, ответственности власти в этом отношении. Мы также говорили о том, какой будет оппозиция на парламентских выборах 2024 года, а также о свободном и справедливом проведении выборов, что также предполагает очень важную ответственность долгосрочных и краткосрочных наблюдательных миссий. Именно об этом мы просили наших международных партнеров, что очень важно, чтобы как можно больше наблюдателей и наблюдательных миссий присутствовало в Грузии во время парламентских выборов», — заявила Хатия Деканоидзе.





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