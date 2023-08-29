

Еврокомиссия не согласилась с призывом председателя Евросовета о расширении ЕС до 2030 года

29.08.2023 20:39





Европейская комиссия во вторник отказалась поддерживать призыв президента Европейского совета Шарля Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза до 2030 года. Об этом на брифинге для журналистов сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, передает корреспондент "Европейской правды".



Представительница исполнительного органа ЕС на вопрос журналистов, поддерживают ли там подготовку к расширению до конца десятилетия, несколько раз уклонялась от конкретного ответа.



Спинант подчеркивала, что для Еврокомиссии расширение является политическим приоритетом, а вступление новых членов в ЕС должно происходить на основе их заслуг, а комментировать слова Мишеля отказалась.



"Мы не сосредоточены на дате (вступления новых стран в ЕС. – Ред.), мы сосредоточены на очень тесной работе со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их вступлению в Европейский Союз, мы сосредоточены на поддержке реформ, которые осуществляем; инвестициях, которые помогают им трансформировать свою экономику и приблизиться к регуляторным требованиям, которые важно выполнить перед вступлением в ЕС", – добавила она.



Позже пресс-секретарь Еврокомиссии сказала, что ей не известно ни о каких контактах с офисом президента Евросовета в связи с его речью накануне.



Напомним, на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.



Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.



Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.



В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.





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