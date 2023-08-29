

Мэрия Тбилиси: Сильные дожди и ветер создали проблемы в столице

29.08.2023 21:51





«Обильные осадки и ветер в Тбилиси создали проблемы в столице. Улицы и подземные переходы затоплены, деревья повалены, электрические провода повреждены», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.



«Все соответствующие ведомства мэрии Тбилиси совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы и начато устранение проблем. На месте присутствуют представители всех районных администраций Тбилиси.



Призываем население воздержаться от передвижения по улицам, а при необходимости звонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22», — говорится в сообщении.





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