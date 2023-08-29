|
|
|
Мэрия Тбилиси: Сильные дожди и ветер создали проблемы в столице
29.08.2023 21:51
«Обильные осадки и ветер в Тбилиси создали проблемы в столице. Улицы и подземные переходы затоплены, деревья повалены, электрические провода повреждены», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
«Все соответствующие ведомства мэрии Тбилиси совместно со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы и начато устранение проблем. На месте присутствуют представители всех районных администраций Тбилиси.
Призываем население воздержаться от передвижения по улицам, а при необходимости звонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна