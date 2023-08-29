

Китай на новых официальных картах объявил своей территорией часть России

29.08.2023 23:02





Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» представил комплект географических карт на 2023 год, на которых впервые часть территории России указана как часть Китая. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур, отмечает РБК.



Согласно договору между Россией и Китаем 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что «карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».



Официальный комплект карт будут использовать в различных медиа-материалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использоваться как базовая справочная информация.



Большой Уссурийский остров занимает площадь от 327 до 350 квадратных километров, в зависимости от уровня воды в реке. С начала XIX века между Россией и Китаем шла долгая борьба за контроль над ним, но в 1920–1930-е годы остров был «взят под охрану» советскими войсками.



После распада Советского Союза остров остался под юрисдикцией России. Китай проявлял особый интерес к этой территории, оспаривая ее статус с 1964 года. В 2008 году Россия передала западную часть Большого Уссурийского острова и другие территории Китаю. Эксперты тогда указывали на долгосрочные интересы Москвы в стабильных отношениях двух стран.



В 2023 года российско-китайские отношения вступили «в новую эпоху», заявил президент России Владимир Путин. Оба государства подчеркнули уровень доверия в их стратегическом взаимодействии и называли отношения «уходящими за рамки модели» военного альянса.



Помимо Большого Уссурийского острова Китай на картах отметил как свою территорию индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест Пекину.





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