

Оправдания Каладзе - количество осадков было вдвое больше, чем 13 июня 2015 года

30.08.2023 12:09





«По предварительным данным Национального агентства охраны окружающей среды, количество осадков, выпавших за три часа прошлой ночью, в два раза и больше превысило количество осадков, выпавших за шесть часов 13 июня 2015 года», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Как отметил Каладзе на заседании столичного правительства, вчерашние осадки охватили всю территорию Тбилиси.



По его словам, «Когда мусор будет сбрасываться в коллекторы, это снова создаст нам проблемы».



«На улицах, где в последние годы проводилась реабилитация, в первую очередь устраивали водостоки. Конечно, проблемные улицы остаются. Мы видели, какую картину увидели наши сотрудники у коллекционеров. Нельзя так относиться к собственному городу. «Все должны помнить, что когда мы выбрасываем мусор в коллекторы, это создаст нам проблемы», — заявил Каладзе.





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