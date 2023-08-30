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Президент Саломе Зурабишвили отправится в Германию


30.08.2023   13:42


Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа отправится в Германию. Как сказано в информации, распространенной администрацией президента, Саломе Зурабишвили проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Именно этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», - заявили в администрации президента.


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