|
|
|
Президент Саломе Зурабишвили отправится в Германию
30.08.2023 13:42
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа отправится в Германию. Как сказано в информации, распространенной администрацией президента, Саломе Зурабишвили проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Именно этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», - заявили в администрации президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна