

Президент Саломе Зурабишвили отправится в Германию

30.08.2023 13:42





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа отправится в Германию. Как сказано в информации, распространенной администрацией президента, Саломе Зурабишвили проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



«Именно этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», - заявили в администрации президента.





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