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Гарибашвили встретился с парламентской делегацией Великобритании
30.08.2023 13:46
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с парламентской делегацией Соединенного Королевства, которую возглавляет Джонатан Джаногли, председатель межпартийной парламентской группы, работающей по грузинским вопросам в Палате общин.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, были обсуждены основные направления существующего стратегического партнерства между Грузией и Великобританией и перспективы будущего сотрудничества.
Разговор коснулся обстановки безопасности и вызовов в регионе и мире. Как отметил премьер-министр, в свете нынешних вызовов тесное сотрудничество между Великобританией и Грузией в сфере безопасности имеет первостепенное значение.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил Джонатана Джаногли за его твердую и непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания Грузии.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
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