

Депутат «Мечты»: я не заинтересован в поиске образовательных услуг для своих детей в РФ

30.08.2023 13:51





Депутат «Грузинской мечты» не заинтересован в поиске образовательных услуг для своих детей в России. Так Михаил Сарджвеладзе отреагировал на инициативу российской стороны.



30 августа Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предложила гражданам Грузии получать бесплатное обучение в российских вузах.



«То, что пытается сделать Россия, по сравнению с тем, что она уже сделала, — просто капля в море. Россия уже оккупировала грузинские территории, и я не думаю, что есть что-то более серьезное, чем это.



Мне трудно сказать, для чего они это делают, но, конечно, каждому надо проявить осторожность. Лично я не заинтересован в поиске образовательных услуг для своих детей в России. Есть много других направлений, которые меня бы больше заинтересовали, в первую очередь, это будут грузинские образовательные университеты и другие за рубежом, но не в России.



Общественность должна быть осторожна в том, как планировать образование своих детей, в то же время необходимо быть осторожными с тем, что именно могут означать подобные инициативы со стороны России», — зафиксировал свою позицию Сарджвеладзе.



Напомним, в конце июля текущего года глава Центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз, где «обучение <> будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный вуз, который полностью укомплектует российская сторона».





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