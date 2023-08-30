

Грузию и Молдову объявят безопасными странами происхождения

30.08.2023 14:56





Министр иностранных дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступила в защиту запланированного признания Грузии и Молдовы в качестве безопасных стран происхождения. "Обе страны желают вступить в Евросоюз. В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию", - сказала она в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в среду, 30 августа.



Фезер сообщила о запланированном подписании с Молдовой и Грузией соглашений в сфере миграции. "Это даст шанс людям, которые хотят приехать в Германию, получить здесь образование, работать, а также привлечь насущно необходимые квалифицированные кадры", - сказала она, добавив, что Молдова и Грузия в то же время обязуются принимать обратно людей, которые не имеют права оставаться в Германии. До сих пор из-за отсутствия таких соглашений Германии не удавалось выдворять большое число мигрантов.



Правительство ФРГ намерено одобрить представленный Фезер законопроект уже 30 августа. МВД Германии обосновало необходимость скорейшего принятия этого документа тем, что в первом полугодии доля одобренных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии составляла лишь 0,1 процента. Статус безопасных стран происхождения позволит Германии ускорить обработку ходатайств об убежище от граждан этих государств и быстрее выдворять отвергнутых мигрантов.





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