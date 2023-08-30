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Представитель ЕНД призвал президента Грузии начать европейское турне с Грузии
30.08.2023 16:52
Я призываю президента Грузии начать европейское турне с Грузии. Использовать те рычаги, которые в ее руках. Выполнить неоднократные призывы европейских партнеров для деполяризации страны, для европейского будущего - освободить президента Саакашвили, - об этом заявил региональный секретарь «Единого национального движения» Георгий Ботковели.
По его словам, 2023 год будет особенно важным для нашей страны и включенность президента, ее действия и решения будут важным фактором.
«Мы видим, что власть в этом случае ничего не делает, мы слышали и заявления президента, но они неоднородны. С какими бы европейскими партнерами она ни планировала встретиться, многие из их призывов заключаются в том, что к деполяризации в стране, к европейское будущее страны, важно, чтобы в этой стране не было политзаключенных. С какими европейскими партнерами она планирует встретиться, их неоднократный призыв, что для деполяризации в стране, для европейского будущего страны важно, чтобы у этой страны не было политзаключенных.
Я призываю президента Грузии начать европейское турне именно с Грузии. Использовать в первую очередь те рычаги, которые в ее руках и в данном случае именно по призыву европейских партнеров освободить Михаила Саакашвили из политического заключения», - заявил Георгий Ботковели, комментарии которого распространила пресс-служба партии.
Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса. Президент Грузии 31 августа отправится в Германию. Как сказано в информации, распространенной администрацией президента, Саломе Зурабишвили проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
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