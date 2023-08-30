

Представитель «Грузинской мечты» назвал европейское турне президента антиконституционным

30.08.2023 17:44





По мнению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили визитом в Европу нарушает Конституцию Грузии.



Как пояснил Мамука Мдинарадзе, у президента Грузии для осуществления упомянутых визитов нет согласия правительства, которое, по Конституции, определяет внешний курс страны, и действует в соответствии с этим курсом.



По словам Мдинарадзе, последнее выступление президента страны в парламенте Грузии противоречило предоставлению стране статуса кандидата, и, возможно, именно в этом причина, что правительство не согласно с поездкой президента в Европу.



«Президент Грузии не имеет согласия правительства Грузии, которое согласно Конституции Грузии осуществляет соответствующие полномочия и в его компетенции определять внешний курс и действовать в соответствии с этим курсом. Исходя из этого, да, президент Грузии нарушает Конституцию Грузии. То, что правительство не дало разрешения и она все-таки едет, это нарушение Конституции и неуважение к Конституции, а с другой стороны, у этого несогласия со стороны правительства есть конкретные причины, могу, например, напомнить последнее выступление президента Грузии с трибуны парламента, которое было выступлением против евроинтеграции Грузии, наверное, вы все со мной согласитесь, хотя бы в сердце.



Что было против евроинтеграции Грузии?! Что будто Грузия сегодня не заслуживает членства в европейской семье и не заслуживает статуса кандидата. Этот пафос был тогда в ее заявлении. Проводимыми сегодня реформами Грузия осуществляет все действия, необходимые для правильного определения европейского курса как приоритета для этой страны, а во-вторых, выполняет рекомендации на максимальной грани возможности.



Мы знаем, что если где-либо и была сделана объективная оценка, в том числе объективная оценка Евросоюза, то это была оценка, где и по баллам, и по критериям, Грузия находилась на передовом месте, мы по всем важным параметрам опережаем другие страны, находящиеся в аналогичной ситуации. В то время, когда на этом фоне даже наши европейские коллеги подтверждают оценочными критериями, что Грузия является первой в этом направлении, а президент Грузии с трибуны парламента Грузии говорит противоположное, конечно, существуют риски в связи с тем, что ее вояж, с которым правительство не согласно, будет из-за этого, исходя из этой причины», - заявил Мдинарадзе.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа отправится в Германию. Как сказано в информации, распространенной администрацией президента, Саломе Зурабишвили проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», - заявили в администрации президента.





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