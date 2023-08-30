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Германия включила Грузию в список безопасных стран
30.08.2023 18:19
Грузия и Молдова включены Германией в список безопасных стран. Информацию об этом распространяет Reuters.
Коалиционное правительство Германии утвердило законопроект, предложенный министром внутренних дел Ненси Фезер, и внесло Грузию и Молдову в список безопасных стран.
В результате данного решения аппликации искателей убежища в Германии из Грузии и Молдовы будут рассматриваться быстрее, и быстрее будет происходить депортация аппликантов, которым отказано.
По информации МВД Германии, в 2022 году и в первой половине 2023 года было отклонено 99,9% аппликаций просителей убежища из данных стран. Всего в 2022 году убежища в Германии искали 8,865 граждан Грузии и 5,218 граждан Молдовы.
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