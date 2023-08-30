

Минобразования начинает процесс отбора заслуженных учителей

30.08.2023 19:40





По заявлению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари, завтра начнется процесс отбора заслуженных учителей за особый вклад, внесенный в развитие общества и системы образования. Об этом он заявил после заседания правительства.



«Сегодня правительство приняло решение, что 27 октября будет установлено Национальным днем учителя. У учителей особая роль и значение в воспитании наших детей и будущих поколений, а также в развитии страны. Для наших заслуженных героев-учителей мы начинаем различные помогающие механизмы, в поддержку социальных, финансовых и повышающих престиж мероприятий. 27 октября было выбрано символично, это день рождения Якова Гогебашвили.



Символично, что в этот день в различных номинациях за особый вклад в систему образования будут определены достойные и заслуженные учителя, которым будет передана специальная денежная премия в размере 10 000 лари. Министерство определит соответствующие критерии, критерии будут носить общий характер - все учителя, которые в том году вносят свой вклад в учебный процесс, в особый подход, во внедрение различных методов обучения, в выявление особых подходов к детям, в отношения с родителями, вклад в школьное сообщество и развитие школы, на основе этих критериев мы будем собирать истории школьных учителей. Помимо представителей министерства, в состав широкой инклюзивной комиссии войдут и известные обществу лица. Лучшие истории и учителя будут выбраны совместно и соответствующим образом награждены. Мы начнем этот процесс с завтрашнего дня», - сообщил Амилахвари.





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