

Национальный день учителя в Грузии будут праздновать 27 октября

30.08.2023 20:17





Министерство образования Грузии объявляет 27 октября Национальным днем ​​учителя. По данным ведомства, в этот день будут определены и награждены лучшие учителя года.



27 октября — в день рождения грузинского педагога, основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. По данным министерства, именно эта дата была выбрана для празднования Дня учителя.



«В связи с этой датой, ежегодно, за выдающийся вклад в развитие общества и системы образования, заслуженные учителя будут награждаться Национальной премией учителя, специально созданным значком и денежной премией в размере 10 000 лари», – отмечается в заявлении.



Как отмечается новая инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть роль учителей в обществе, оценить их деятельность и повысить значимость профессии учителя.





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