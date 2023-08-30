

«Это непонятно, если [только] ты не враг этой страны» — реакция оппозиции на отказ президенту Грузии в посещении стран ЕС

30.08.2023 21:27





В грузинской оппозиции отреагировали на отказ правительства разрешить президенту Грузии посетить страны Европы.



«Здравый смысл на стороне президента. Мы знаем ее позицию, и что она способствует евроинтеграции, ее встречи действительно этому помогут, и непонятно, почему премьер-министр не дает своего согласия, ведь это согласие формальное?! Ты сам не даешь согласия на дело, которое входит в интересы всех. Это непонятно, если [только] ты не враг этой страны. А потом еще обвиняешь президента в нарушении Конституции… Я считаю, что президент поступает правильно, когда идет против правительства, понятно, что есть порядок и законы, но здравый смысл все же стоит намного выше», — заявил депутат от партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.



По мнению члена партии «Лело» Саломе Самадашвили, Германия является одной из стран, позиция которой окажет большое влияние на предоставление Грузии статуса кандидата.



«У Грузии есть единственный шанс в этом году получить статус кандидата на вступление в Евросоюз — исходя из геополитических соображений, Европа решит, что, несмотря на саботаж со стороны правительства Иванишвили, Грузию России не уступят.



Что это значит? Это значит, что власти Германии и Франции должны взять телефон, позвонить в Еврокомиссию, позвонить правительствам всех остальных стран-членов ЕС и сказать им: забудьте о невыполненных требованиях, Грузия должна получить статус кандидата до конца года.



Вот в такой ситуации президент едет в Германию просить статус кандидата… правящая партия утверждает, что этот визит является нарушением Конституции… У меня один вопрос к президенту Грузии, она до сих пор считает, что правительство Иванишвили не контролируется из России?», — написала Самадашвили в соцсети.



Между тем, «Национальное движение» призывало президента начать свое европейское турне с Грузии и использовать рычаги в своих руках, а именно помиловать Михеила Саакашвили.



«2023 год будет особенно важным для нашей страны и включенность президента, ее действия и решения будут важным фактором. Мы видим, что власть в этом случае ничего не делает, мы слышали и заявления президента, но они неоднородны. С какими бы европейскими партнерами она ни планировала встретиться, многие из их призывов заключаются в том, что к деполяризации в стране, к европейское будущее страны, важно, чтобы в этой стране не было политзаключенных. С какими европейскими партнерами она планирует встретиться, их неоднократный призыв, что для деполяризации в стране, для европейского будущего страны важно, чтобы у этой страны не было политзаключенных.



Я призываю президента Грузии начать европейское турне именно с Грузии. Использовать в первую очередь те рычаги, которые в ее руках и в данном случае именно по призыву европейских партнеров освободить Михаила Саакашвили из политического заключения», — заявил член «Национального движения» Георгий Ботковели.



Что произошло

Сегодня, 30 августа, в Администрации президента Грузии сообщили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



Также сообщалось, что 31 августа Зурабишвили отправится в Германию и проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



«Именно этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС», — заявили в администрации президента.





Позже, Администрация правительства Грузии выступила с заявлением, в котором было указано, что президенту Грузии официально отказано в рабочих визитах 22-24 августа в Украину, 16 сентября в Швейцарскую Конфедерацию, 2-3 октября в Республику Польша, 4-6 октября в Королевство Бельгии, с 31 октября по 2 ноября в Королевство Дания и 1-2 декабря в Объединенные Арабские Эмираты.



Саломе Зурабишвили также было отказано в официальных визитах в Республику Болгария 27-29 сентября, в Чехию 10-12 декабря и в Государство Израиль 18-20 декабря.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





