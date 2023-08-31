

Объем образовательного гранта в нынешнем учебном году состави 12,6 млн лари

31.08.2023 12:33





Согласно постановлению правительства Грузии, годовой объем государственного гранта на обучение, который будет выдаваться на основании Единых национальных экзаменов, определен в размере 12 600 000 лари.



В постановлении об определении годового объема, суммы и программного финансирования государственного гранта на обучение на 2023-2024 учебный год отмечается, что полный объем государственного гранта на обучение, выдаваемого на основании Единых национальных экзаменов, вновь составит 2250 лари.



Кроме того, согласно постановлению, те студенты, которые в конкурсе студенческих грантов выиграют полный государственный грант на обучение, частичный государственный грант или право на увеличение размера частичного государственного гранта на обучение в зависимости от полученных баллов, будут профинансированы в пределах 215 000 лари в следующих объемах: полный государственный грант на обучение – 70 000 (семьдесят тысяч) лари; 70 процентов полного государственного гранта – 70 000 (семьдесят тысяч) лари; 50 процентов полного государственного гранта – 75 000 (семьдесят пять тысяч) лари.





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