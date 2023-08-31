

Саломе Зурабишвили встретилась с Франком-Вальтером Штайнмайером

31.08.2023 14:52





Начался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Германию. В рамках визита Саломе Зурабишвили уже встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото и видео встречи публикует в социальных сетях сама президент.



По данным администрации президента, именно с визита в Германию президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



Для справки, администрация правительства распространила заявление по вопросу визита президента Саломе Зурабишвили за рубеж, где говорится, что Саломе Зурабишвили было отказано в визите как в Германию, так и еще в 9 стран.





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