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Саломе Зурабишвили встретилась с Франком-Вальтером Штайнмайером
31.08.2023 14:52
Начался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Германию. В рамках визита Саломе Зурабишвили уже встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото и видео встречи публикует в социальных сетях сама президент.
По данным администрации президента, именно с визита в Германию президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
Для справки, администрация правительства распространила заявление по вопросу визита президента Саломе Зурабишвили за рубеж, где говорится, что Саломе Зурабишвили было отказано в визите как в Германию, так и еще в 9 стран.
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