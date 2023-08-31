

Кобахидзе: Было бы лучше, если бы у ЕС был более четкий и расписанный по времени план присоединения конкретных стран

31.08.2023 16:07





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, было бы лучше, если бы у Евросоюза был более четкий и расписанный по времени план с точки зрения вступления конкретных стран. Об этом он заявил журналистам.



«Шарль Мишель назвал конкретный год, 2030 год [с точки зрения расширения ЕС]. Это давало основания для оптимизма, по меньшей мере, для балканских стран. Вы знаете, что Македония ждет присоединения уже 18 лет. Македония уже 18 лет является страной-кандидатом, однако вопрос ее вступления до сих пор активно не рассматривается. Когда был назван 2030 год, это, вероятно, было обнадеживающим заявлением для Македонии, Сербии и Черногории, однако позже Еврокомиссия и это опровергла и отметила, что говорить и о 2030 годе неправильно. Когда страна ждет членства 18 лет, а вы говорите, что ей могут не предоставить статус члена и через 7 лет, это, конечно, дает основания для пессимизма, и это очень плохо. Было бы лучше, если бы у ЕС был более четкий план, расписанный по времени, с точки зрения присоединения конкретных стран.



Оппозиция всегда спекулирует, но для нас главное – двигаться вперед к Европе, для этого нам нужно осуществить соответствующие реформы, нужен экономический рост. У нас есть ощутимый прогресс по всем направлениям. Это для нас главное и ответ на те спекуляции, которые я слышу со стороны оппозиции», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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