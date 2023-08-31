

МИД Грузии: Посольства не занимаются организационными вопросами текущего визита Саломе Зурабишвили

31.08.2023 16:09





В МИД Грузии заявляют, что посольства не занимаются организационными и логистическими вопросами текущего визита президента Саломе Зурабишвили.



«Исходя из того, что упомянутые визиты не осуществляются по согласованию с правительством, посольства Грузии за рубежом не занимаются организационными и логистическими вопросами визитов», — заявили Первому каналу Грузии в пресс-службе МИД Грузии.



Саломе Зурабишвили изначально опубликовала фото встречи со Штайнмером на своей личной странице в социальной сети Facebook, однако позже фото было удалено. В настоящее время материал доступен только на странице Саломе Зурабишвили в Facebook только в т.н stories и в Istagram.



Администрация президента Грузии пока не опубликовала официальную информацию о встрече Саломе Зурабишвили с Франком-Вальтером Штайнмайером.



30 августа администрация президента распространила информацию, согласно которой, Саломе Зурабишвили с 31 августа начинает встречи с европейскими лидерами. В администрации президента заявили, что встречи связаны со статусом кандидата в ЕС.



Комментарий по этому вопросу был сделан сегодня в «Грузинской мечте». В правящей команде отметили, что президент грубо нарушает Конституцию Грузии, что требует соответствующего реагирования.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





