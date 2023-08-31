

ДТП в Тбилиси привело к гибели курьера

31.08.2023 16:28





ДТП в Тбилиси привело к гибели курьера. 28 августа в вечерние часы автомобиль «Форд Мустанг» сбил курьера, ехавшего на мопеде по проспекту им. Александра Казбеги.



В результате происшествия курьер погиб. Данный факт подтвердили в МВД Грузии.



По информации ведомства, следствие возбуждено по части шестой статьи 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека.



Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.



На данном этапе в МВД не отвечают на вопрос, задержан водитель автомобиля или нет. Как сообщили нам в ведомстве, «расследование продолжается». Информацию о других обстоятельствах происшествия МВД не предоставило.



Netgazeti пытается выяснить дополнительную информацию об инциденте.





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