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ДТП в Тбилиси привело к гибели курьера
31.08.2023 16:28
ДТП в Тбилиси привело к гибели курьера. 28 августа в вечерние часы автомобиль «Форд Мустанг» сбил курьера, ехавшего на мопеде по проспекту им. Александра Казбеги.
В результате происшествия курьер погиб. Данный факт подтвердили в МВД Грузии.
По информации ведомства, следствие возбуждено по части шестой статьи 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека.
Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
На данном этапе в МВД не отвечают на вопрос, задержан водитель автомобиля или нет. Как сообщили нам в ведомстве, «расследование продолжается». Информацию о других обстоятельствах происшествия МВД не предоставило.
Netgazeti пытается выяснить дополнительную информацию об инциденте.
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