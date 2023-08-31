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Оливер Вархей: Расширение Евросоюза – это вопрос не сроков, а воли
31.08.2023 16:48
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей заявляет, что расширение Евросоюза – это вопрос не сроков, а воли, а также выполнения обещаний Евросоюза и стран-партнеров. Об этом Оливер Вархей заявил перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в испанском городе Толедо.
Еврокомиссара спросили о заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля, согласно которому Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Отвечая на вопрос, насколько реалистичны эти сроки расширения ЕС, Оливер Вархей отметил:
«Если это послание совета о том, что совет хочет, наконец, сделать большой шаг, чтобы разрешить расширение, это отрадная новость. Конечно, Европейская комиссия всегда готова представить инициативу, которая приведет нас туда. Я не думаю, что это вопрос сроков, я думаю, что это скорее вопрос воли и, конечно же, выполнения обещания — со стороны Евросоюза, а также со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или со стороны остальных трех стран-кандидатов.
Европейская комиссия готова представить инициативу для достижения этой цели, и вы увидите это уже в октябре, когда мы хотим представить существенные предложения, включая план роста, который президент уже объяснил в Братиславе, что мы будем ускорять не только институциональную, но и реальную интеграцию людей и экономик в ЕС», — заявил Оливер Вархей.
Вархею также был задан вопрос, какие страны наиболее близки к ЕС и какие страны вступят в ЕС первыми.
«Думаю, ближе всего те, кто первым выполнит условия. Поэтому я призываю их всех ускорить свою работу. Я думаю, что у них сейчас все есть, и в октябре все будет на столе. Поэтому я надеюсь, что не один, а все они заинтересуются этим европейским предложением», — заявил Оливер Вархей.
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