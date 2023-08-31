

Самадашвили: Всякая попытка помешать президенту в осуществлении визитов является именно антиконституционным действием

31.08.2023 17:36





Всякая попытка помешать президенту в осуществлении визитов является именно антиконституционным действием – у «Грузинской мечты» есть задание от своих управляющих в Москве, чтобы наша страна не получила статус, - об этом заявила депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили.



«Сегодня единственный шанс, который остается у Грузии на получение статуса кандидата, это чтобы Евросоюз принял политическое решение и предоставил нашей стране статус кандидата в условиях невыполненных обязательств. Поэтому лоббирование этого политического решения со стороны президента и любого представителя государства имеет решающее значение с точки зрения предоставления статуса. Поэтому всякая попытка помешать президенту в осуществлении данных визитов является антиконституционным действием, поскольку наша Конституция четко говорит, что Грузия должна стать государством-членом ЕС. Что касается мотивации «Грузинской мечты», то у нее есть задание от своих управляющих, из Москвы, чтобы наша страна не получила статус. Однако они могут не суметь выполнить это задание, и ЕС может решить предоставить стране статус по геополитическим соображениям. Если так произойдет и российский режим Иванишвили не сможет помешать предоставлению статуса, тогда у «Мечты» есть второй план, воспользоваться этим и сбыть грузинскому народу, будто они что-то сделали для получения статуса. В данном случае для них наносит вред и активность Саломе Зурабишвили, так как если мы получим статус кандидата, несмотря на «Мечту», «Мечта» попытается приписать это достижение, несмотря на то, что она ничего не делает, кроме того что мешает», - сказала Самадашвили.





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