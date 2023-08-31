

Саакашвили призвал сторонников громче фиксировать свою позицию

31.08.2023 17:51





Хочу сказать вам очень громко, люди: я приехал сюда, чтобы показать всем, что я не боюсь, и вы тоже выражайте свою эмоцию вслух, не только по поводу моего несправедливого заключения и ущерба, который оно приносит Грузии, но и обо всей той несправедливости, которая творится вокруг вас, с вами, со страной, – об этом на своей странице в Facebook пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Хочу рассказать историю, которая происходит очень часто, и я решил поделиться ею с вами.



Несколько дней назад члена моей семьи встретила семья отдыхающих на курорте: «Как мы нервничаем за Мишу», «Какая несправедливость с ним творится», «Мы его очень любим, но не можем говорить это вслух». Последнюю фразу, «не можем говорить это вслух», я слышал много раз, и хочу сказать вам, очень громко, люди: я приехал сюда, чтобы показать всем, что я не боюсь, и вы тоже выражайте свою эмоцию вслух, не только по поводу моего несправедливого заключения и ущерба, который оно приносит Грузии, но и обо всей той несправедливости, которая творится вокруг вас, с вами, со страной.



Нас очень много – абсолютное большинство. Меньшинство, которое творит зло и несправедливость, стоит на вашем: «не могу сказать это вслух».



Ставьте лайки под моими постами, пишите свои комментарии, а то получается, что на моей странице в основном активны грузины, уехавшие за границу. Это тоже надо ценить, но мы все вместе, здесь, на месте должны спасать Грузию… Большие победы у нас еще впереди!



Для меня прошептанное на ухо «Миша, мы тебя очень любим, но не можем сказать вслух», болезненнее, чем не сказать ничего», - написал Саакашвили.





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