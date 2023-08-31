

Кто нарушает Конституцию – президент или премьер-министр? - мнение конституционалиста

31.08.2023 18:09





Кто нарушает конституцию – президент или премьер-министр? - Конституционалист Вахтанг Хмаладзе рассказывает в "Дейли Ньюс" о статьях Конституции, которые можно использовать для начала спора в Конституционном суде.



Вахтанг Хмаладзе заявляет, что правящая власть может инициировать импичмент, однако он предполагает, что даже если Конституционный суд установит, что президент нарушил Конституцию, правящей власти будет сложно мобилизовать 100 голосов в парламенте для принятия политического решения .



"Есть только один конституционный способ наказать президента - импичмент. Сначала процесс импичмента должен быть запущен в парламенте.



О том, нарушил ли президент конституцию, мы сможем сказать только тогда, когда будем знать, что сказал президент на том или ином заседании. Если бы президент сказал там, что выражает позицию государственной власти, это было бы нарушением. Но если Президент высказал только свою позицию и исходил из содержания этой встречи, на мой взгляд, это не будет нарушением Конституции. Только Конституционный Суд подтвердит правильность этого мнения, только он имеет право на юридическую экспертизу, только он имеет право утверждать с правовой точки зрения нарушил ли Президент Конституцию или нет.



Конституционный Суд не может обсуждать этот вопрос, пока в Парламенте не начат процесс импичмента Президенту или Премьер-министру, поскольку прозвучало такое мнение, что правительство нарушило обязанность, возложенную статьей 78 Конституции, принять все меры для интеграции в европейские структуры.



На мой взгляд, доведение процесса импичмента до конца совершенно бесперспективно, потому что для отстранения президента нужно 100 голосов, и я сомневаюсь, что сегодня в парламенте найдутся 100 депутатов, которые поддержат отстранение президента", - сказал Хмаладзе.



Подходит ли запланированное президентом Саломе Зурабишвили европейское турне под критерии нарушения Конституции - как говорит Хмаладзе, здесь самое главное то, как Саломе Зурабишвили выступает во время встреч - как президент страны, представляющий только себя, или как представитель власти. Потому что, по словам Хмаладзе, Саломе Зурабишвили может выступать от имени правительства только тогда, когда у нее есть одобрение премьер-министра на визиты.



"У нас есть статья 52, где сказано, что Президент осуществляет представительные полномочия с одобрения правительства. Что это значит - когда президент действует с одобрения правительства при осуществлении внешних связей, это означает, что на любом совещании, конференции или любом форуме, проводимом в рамках каких-либо международных отношений, президент, когда он выступает по вопросам, согласованным с правительством - то президент выражает как свою, так и позицию правительства, и в это время можно сказать, что президент представляет позицию правительства по вопросам, о которых он говорит.



Если у президента нет такого согласия, то он больше не представляет правительство Грузии. Может и имеет ли право президент проводить какие-либо собрания и выражать свою позицию? По моему, имеет, и вот почему - президенту никто не запрещал публично выражать свою позицию по любому вопросу", - говорит Хмаладзе.





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