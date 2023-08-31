

Внесено изменение в законодательство относительно получения рабочего вида на жительство

31.08.2023 20:01





«Внесено изменение в законодательство в связи с получением рабочего вида на жительство», — сообщает Агентство развития госуслуг.



По данным ведомства, с 1 сентября этого года трудовой иммигрант должен вместе с другими документами предоставить в Агентство развития госуслуг уникальный код для получения рабочего вида на жительство в Грузии. Указанный код заинтересованное лицо получит в результате регистрации в специальной электронной системе министерства вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.



«Рабочий вид на жительство выдается в порядке, установленном законодательством Грузии, иностранцу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в Грузии, или трудовому иммигранту, состоящему на учете в вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.



Подробная информация о получении рабочего вида на жительство и новая форма заявления доступны на сайте Агентства развития госуслуг — sda.gov.ge», — отмечается в информации Агентства развития госуслуг.







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