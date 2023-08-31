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Саломе Зурабишвили встретится завтра в Брюсселе с Шарлем Мишелем
31.08.2023 20:54
Завтра в Брюсселе президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации президента Грузии.
Встреча Шарля Мишеля и Саломе Зурабишвили также упоминается на сайте Европейского совета.
Кроме того, Саломе Зурабишвили встретилась сегодня в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Официальной информации о сегодняшней встрече пока не обнародовалась. Саломе Зурабишвили распространила фото- и видеоматериал встречи в социальных сетях. На официальном сайте президента Германии опубликовано фото с подписью — «Переговоры с Саломе Зурабишвили».
30 августа администрация президента Грузии обнародовала информацию, согласно которой Саломе Зурабишвили с 31 августа начала встречи с европейскими лидерами. В администрации президента заявили, что встречи связаны со статусом кандидата. Позже правительство Грузии выступило с заявлением об отказе Саломе Зурабишвили в рабочих визитах. Как говорится в заявлении, Саломе Зурабишвили официально было отказано в визите в Германию 3 августа 2023 года постановлением правительства Грузии. В заявлении говорится и о других рабочих визитах, в которых президенту было отказано.
Комментарий по этому поводу был сделан сегодня в «Грузинской мечте». В правящей команде отметили, что президент грубо нарушила конституцию Грузии, что требует реагирования.
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