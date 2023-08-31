

Оппозиция заявляет о возможных фактах коррупции в мэрии и городском собрании Цкалтубо

31.08.2023 21:30





Оппозиция рассказывает о фактах возможной коррупции в Цкалтубо. Мэрия города выделила полмиллиона лари на восстановление местного моста. При этом тендер, на проведение соответствующих работ выиграла компания депутата Цкалтубского горсовета из рядов «Грузинской мечты», причем в упрощенном порядке и без конкурса.



Компания Джейрана Оманадзе уже много лет следует этой схеме, депутат уже получил из бюджета более 60 миллионов лари, заявляет представитель «Национального движения» Ираклий Надирадзе, а количество новых контрактов, подписанных с ним, увеличивается:



«При российском олигархе Иванишвили коррупция достигла невообразимых масштабов, и если до сих пор депутаты «Грузинской мечты» скрывали собственные компании и иногда оформляли их на своих жен и невесток, то теперь мы можем напрямую увидеть, что мэрия Цкалтубо подписала контракт на сумму около полумиллиона лари для собственной «Грузинской мечты», без тендера. А депутат сакребуло, что невероятно, ничего не слышали ни о конфликте интересов, ни о несовместимости с работой. Будут такие коррумпированные депутаты заниматься проблемами людей? Они просто так нагло крадут деньги людей», — говорит Надирадзе.



Как оказалось оппозиция Цкалтубского горсовета не располагала информацией о том, что договор был подписан в упрощенном порядке. После выяснения вопроса они требуют начать расследование.



«Нам стало известно о ремонте моста в муниципалитете Цкалтубо. Как правило, должен был быть объявлен тендер и эту работу должна выполнить компания-победитель. Но случилось так, что в результате переговоров с одним человеком был заключен контракт на компанию, руководителем которой является член городского совета», — заявил оппозиционер.



SOVA

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