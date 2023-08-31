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ЕС призывает страны-члены прекратить закупку СПГ в России
31.08.2023 21:33
Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России государствами-членами, повторила призыв к ним прекратить эту практику.
Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает корреспондент "Европейской правды".
Он подчеркнул, что в целом с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, импорт российских энергоносителей в ЕС значительно сократился.
"ЕС полностью прекратил импорт российского угля. Он сократил импорт российской нефти примерно на 90%. И мы сократили общий импорт российского газа и сжиженного газа примерно на две трети", – подчеркнул Макфи.
"Так что даже если объемы импорта СПГ выросли, их объем все же относительно небольшой и составляет очень малую долю в нашем общем импорте энергоносителей", – добавил он.
Представитель Еврокомиссии также напомнил слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая еще в марте на заседании в Европарламенте призвала как можно быстрее полностью избавиться от российского газа.
"Комиссар сказала, что призывает все страны-члены ЕС и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых контрактов с Россией после окончания срока действия действующих контрактов", – напомнил Макфи.
Обнародованное накануне исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.
Поставки трубопроводного газа в Европу из России упали до исторического минимума после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но зато выросли поставки СПГ со всего мира, в том числе и из России, которые не подпадают ни под какие санкции со стороны ЕС.
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