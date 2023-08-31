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Столтенберг не намерен продлевать свои полномочия генсека НАТО после окончания каденции


31.08.2023   23:13


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление его полномочий на этом посту еще на один год было последним и после его окончания он не намерен возглавлять Североатлантический альянс, передает телеканал CNN.

«Это мое последнее продление полномочий» в качестве Генерального секретаря НАТО…быть генеральным секретарем, который поддерживает целостность этого большого альянса, было чрезвычайно значимо», - сказал он в интервью CNN.
По словам Столтенберга, "быть на посту генерального секретаря НАТО – привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе продолжается полноценная война".

"Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в июле страны альянса решили продлить срок полномочий Столтенберга еще на год - до октября 2024 года.


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