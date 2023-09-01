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С 1 сентября расширяется мандат Антикоррупционного бюро
01.09.2023 10:34
С сегодняшнего дня, 1 сентября, мандат Антикоррупционного бюро расширяется. В частности, к превенции коррупции добавляются два направления: регистрация-мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц и мониторинг финансовой деятельности политических партий.
В случае выявления нарушений будет проводиться работа по их устранению, превенции в будущем, а в случае повторения – в плане реагирования.
Для справки, Антикоррупционное бюро создано в рамках 4-й рекомендации, определенной Еврокомиссией. Кроме того, в сотрудничестве с международными партнерами по борьбе с коррупцией идет создание антикоррупционной стратегии, одним из компонентов которой является мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц и финансовой деятельности политических партий.
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