

С 1 сентября расширяется мандат Антикоррупционного бюро

01.09.2023 10:34





С сегодняшнего дня, 1 сентября, мандат Антикоррупционного бюро расширяется. В частности, к превенции коррупции добавляются два направления: регистрация-мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц и мониторинг финансовой деятельности политических партий.



В случае выявления нарушений будет проводиться работа по их устранению, превенции в будущем, а в случае повторения – в плане реагирования.



Для справки, Антикоррупционное бюро создано в рамках 4-й рекомендации, определенной Еврокомиссией. Кроме того, в сотрудничестве с международными партнерами по борьбе с коррупцией идет создание антикоррупционной стратегии, одним из компонентов которой является мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц и финансовой деятельности политических партий.





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