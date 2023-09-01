|
|
|
Желающим получить водительские права придется отвечать на вопросы, связанные с технической исправностью транспорта
01.09.2023 10:40
С 1 сентября 2023 года к квалификационным требованиям второго этапа практического экзамена на право управления транспортным средством добавятся вопросы, связанные с технической исправностью транспортного средства. Данные вопросы утверждены приказом министра внутренних дел N598.
Как пояснили «Интерпрессньюс» в Агентстве обслуживания МВД Грузии, для экзамена на право управления транспортным средством категории "В" определены 20 вопросов, откуда кандидату в водители будут даны 2 задания. Экзаменуемый сможет ответить на вопросы посредством визуального показа или устного/свободного изложения.
По их же данным, если кандидат в водители не сможет выполнить данное ему задание, это будет считаться легкой ошибкой.
Помимо этого изменения, с 1 сентября текущего года практическая часть экзамена на водительские права станет двухэтапной для транспортных средств категорий «С» и «D» и подкатегорий «С1» и «D1».
«Согласно изменениям, после успешного прохождения первого этапа практического экзамена (площадка) кандидат в водители перейдет на второй этап, который предполагает сдачу экзамена в условиях реального дорожного движения», - сообщили в ведомстве.
Напомним, практические экзамены на право управления транспортными средствами категорий «В» и «ВЕ» стали двухэтапными с 25 апреля 2022 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна