

Правящая партия обратится в Конституционный суд для подтверждения нарушения президентом Конституции

01.09.2023 12:09





«Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд по факту нарушения Конституции президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По заявлению председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Конституционный суд официально подтвердит грубое нарушение Конституции президентом.



«В первую очередь будет подано представление в Конституционный суд. Конституционному суду потребуется обсудить и дать заключение. Несмотря на то, что в правовом плане дело очень ясное и отчетливое, в Конституции все черным по белому написано, в рамках процедуры импичмента необходимо заключение Конституционного суда. Конституционный суд официально подтвердит, естественно, грубое нарушение Конституции президентом Грузии, что очень важно. Что касается самого голосования, то на нем в очередной раз выявится координация между Саломе Зурабишвили и радикальной оппозицией, что направлено против национальных интересов», - сказал Кобахидзе.



«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Соответствующее заявление несколько минут назад на пресс-конференции сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. По его словам, процедура импичмента начнется, несмотря на то, что для ее реализации в парламенте необходима поддержка оппозиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





