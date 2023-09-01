

Для отстранения президента от должности путем импичмента необхдимо 100 голосов

01.09.2023 12:22





Право поднять вопрос об отстранении лица от должности в порядке импичмента имеет не менее 1/3 полного состава парламента.



Процедура импичмента подробно прописана в 48-й статье Конституции. Согласно Конституции, вопрос будет передан в Конституционный суд, который рассмотрит его и представит заключение парламенту в течение одного месяца. Если Конституционный суд, согласно своему заключению, подтвердит нарушение Конституции должностным лицом или наличие признаков преступления в его действиях, парламент рассмотрит и проголосует по вопросу об отстранении его от должности в порядке импичмента в течение двух недель после представления заключения.



Согласно Конституции, президент Грузии будет считаться отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение поддержит не менее 2/3 полного состава парламента. Член правительства, судья Верховного суда, Генеральный прокурор, Генеральный аудитор или член Совета Национального банка считаются отстраненными от должности в порядке импичмента, если это решение поддержано большинством голосов полного состава парламента.



Согласно Конституции, если парламент в установленный срок не принял решение об отстранении должностного лица от должности в порядке импичмента, начало процедуры импичмента на том же основании считается недопустимым.



«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили.







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