

Зурабишвили хочет приписать себе успех на пути евроинтеграции - Кобахидзе

01.09.2023 12:25





«С сегодняшней точки зрения, перспектива предоставления Грузии статуса кандидата возросла, и Саломе Зурабишвили сама хочет приписать себе очки за такое возможное развитие событий», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.



По его словам, согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны.



Ираклий Кобахидзе пояснил, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 52 конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства.



«Соответственно, текст Конституции не оставляет даже минимального пространства для ее неоднозначного толкования», — отметил Кобахидзе.



Председатель правящей партии также заявил, что отношение президента к процессам, связанным с получением Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюза, радикально отличается от правительства Грузии.



«Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Вчера и позавчера мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил Кобахидзе.





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