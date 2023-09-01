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Зурабишвили хочет приписать себе успех на пути евроинтеграции - Кобахидзе
01.09.2023 12:25
«С сегодняшней точки зрения, перспектива предоставления Грузии статуса кандидата возросла, и Саломе Зурабишвили сама хочет приписать себе очки за такое возможное развитие событий», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
По его словам, согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны.
Ираклий Кобахидзе пояснил, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 52 конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства.
«Соответственно, текст Конституции не оставляет даже минимального пространства для ее неоднозначного толкования», — отметил Кобахидзе.
Председатель правящей партии также заявил, что отношение президента к процессам, связанным с получением Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюза, радикально отличается от правительства Грузии.
«Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Вчера и позавчера мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил Кобахидзе.
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