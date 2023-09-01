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Зурабишвили: Благодарю Франка-Вальтера Штайнмайера за встречу, с которой начался мой европейский тур


01.09.2023   13:23


«Благодарю Франка-Вальтера Штайнмайера за встречу, с которой начался мой европейский тур и целью которого является обеспечение нашего европейского пути, — написала в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам президента, поддержка Германии будет иметь решающее значение.

«Благодарю Франка-Вальтера Штайнмайера за встречу, с которой начался мой европейский тур и целью которого является обеспечение нашего европейского пути. Поддержка Германии будет иметь решающее значение. Грузинский народ верит в европейское будущее», — написала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером накануне.


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