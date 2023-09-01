

Манджгаладзе: Мы посчитаем, сколько будет предателей в парламенте

01.09.2023 14:33





Начать импичмент президента из-за поддержки европейского курса означает еще один подарок для Путина - все подписи, все имена и фамилии, которые будут зафиксированы на представлении для внесения в конституционный, будут подписью предательства Грузии, - об этом заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



«То, что «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента из-за визита в Европу и проведения переговоров для получения статуса, это в первую очередь, люстрирует «Грузинскую мечту», что они исполнители заказа России.



Кобахидзе как конституционалист, должен знать, что это процесс политический больше, чем правовой. Решение Конституционного суда не дает никакого результата, окончательное решение принимает парламент, то есть политический орган, на основании политической целесообразности. Импичмент президента из-за поддержки европейского курса – это прямая люстрация, у кого стоит на службе т.н. власть «Грузинской мечты». Это прямой путь предательства, подписание всеми депутатами парламента от «Грузинской мечты» и т.н. оппозиции (и такая существует) и согласие на эту процедуру импичмента означает предательство Грузии, которое не будет прикрыто, и мы посчитаем, сколько предателей будет в парламенте. Это не правовой, процедурный вопрос, потому что Ираклий Кобахидзе хорошо знает, что окончательный вердикт в руках парламента и решение является политическим. Начать в парламенте импичмент президента из-за поддержки европейского курса - значит еще один подарок для Путина. Все подписи, все имена и фамилии, которые будут зафиксированы под этим представлением, которое внесут в Конституционный, мы должны знать, что это подписи о предательстве Грузии.



Они пытаются доказать лояльность своим хозяевам в России, сказать, что у них есть президент, выросший во Франции, но они отмежевываются от него и выкорчуют в зародыше все грузинские прозападные проявления. Что не смогли принять российский закон, но накажут президента, который поддерживает евроинтеграцию, накажут всех, кто посмеет открыто поддержать интеграцию в НАТО и Евросоюз», — заявил Паата Манджгаладзе.





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