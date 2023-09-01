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Раквиашвили: У «Национального движения» появляются рычаги давления на президента, если не выпустят Мишу, мы поддержим импичмент
01.09.2023 14:35
«У «Национального движения» появляются рычаги давления на президента, если не выпустят Мишу, мы поддержим импичмент», — заявил член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.
По его словам, в такой ситуации президент может пойти на уступки и помиловать Саакашвили.
«Грузинской мечте» для предвыборной кампании нужно пугало. Похоже, власть решила освободить Михаила Саакашвили, потому что в тюрьме он выглядит политически очень слабым, и теперь делают все, чтобы не освободить самим, а сделать это руками президента. Они не могут объявить импичмент без голосов «Национального движения», не могут подкупить 13 человек. В такой конфигурации у «Национального движения» появляется рычаг давления на президента – если не выпустят Мишу, мы поддержим импичмент. В этой ситуации президент может уступить из-за импичмента и помиловать Мишу. У «Грузинской мечты»будет пугало на выборах, и в освобождении Миши никто их не обвинит», — заявил Раквиашвили.
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