

Пришедшей на концерт Imagine Dragons не дали возможности развернуть флаг Украины

01.09.2023 14:36





Концерт американской группы Imagine Dragons на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси стал единственным выступлением коллектива, на котором зрителям не дали возможности расправить флаг Украины, сообщает телекомпания Mtavari.



В распространенных каналом кадрах видно, как представители местной службы безопасности спорят с одной из зрительниц, пытавшихся пронести флаг на концерт. Сама посетитель оказалась иностранной гражданкой, которая прилетела в Грузию на концерт любимой группы.



«Я не нарушала закона, это был простой флаг. Охрана подошла и сказала, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закона, соответственно не уберу, за одним охранником подошли и другие, один человек вообще забрал у меня флаг. Сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии, даже плакаты нельзя».



Между тем, сам солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс неоднократно высказывался в поддержку Украине и даже появлялся на сцене с украинским флагом в руках.



Напомним, что концерт прошел в Тбилиси 31 августа. Билеты на выступление стоили от 125 до 870 лари и их раскупили практически сразу после поступления в продажу.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





