

Экс-председатель «Нацдвижения»: партия отличается от «Грузинской мечты» только цветом логотипа

01.09.2023 14:37





Бывший председатель «Национального движения» Ника Мелиа откликается на процессы, развивающиеся в партии. Противостояние в политическом объединении обострилось после того, как сторонники Мелия обвинили нового председателя партии Левана Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. А в конце августа «Нацдвижение» покинул депутат городского собрания Телави Имеда Кевлишвили из-за несогласия с его политикой, инакомыслие в партии считается недопустимым сказал он.



«Новое руководство преследует Мишиных товарищей за инакомыслие.



Если что-то и может победить олигархический режим, так это принципы, правильные ценности и моральная стойкость, которую главная оппозиционная партия теряет с каждым днем. А партия заполняется такими пороками, которые делают победу невозможной и оставляют «Мечту» у власти, а Мишу в тюрьме.



Пока общество не поймет, что мы несем ответственность за то, что говорим, и будем это реализовывать, перемен не произойдет…



На этом фоне мы видим, как из партии уходят действительно порядочные, принципиальные люди, десятилетиями проведшие в партии.



А оппозиционные бизнесмены, превратившие пребывание в оппозиции в бизнес, «сговорились и мирились» со всеми и вся, и от чиновников мечты их не отличишь ни по имуществу, ни по образу жизни.



Для смены правительства должна быть лучшая альтернатива, чем сегодня «Национальное движение» лучше «Мечты»? Преследованием инакомыслия, неформальным управлением?



Так («Нацдвижение») становится похожим (на «Грузинскую мечту») — разница остается только в цвете логотипа».



Источник: СОВА

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