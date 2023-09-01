

Манджгаладзе: Все, кто согласен с началом процедуры импичмента – предатели

01.09.2023 14:38





Депутат парламента Грузии от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе считает начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за её поездки в Европу – демонстрацией пророссийской приверженности «Грузинской мечтой»:



«То, что «Грузинская мечта» запускает процедуру импичмента из-за её визита в Европу и проведения переговоров о получении статуса, это в первую очередь показывает, что «Грузинская мечта» является исполнителем заказов России.



Кобахидзе, как конституционалист, должен знать, что это скорее политический процесс, чем юридический. Решение Конституционного суда не имеет никакой силы, окончательное решение принимает Парламент, то есть политический орган, исходя из политической целесообразности.



Это путь прямого предательства, согласие на эту процедуру и подписание под ней парламентариев от «Грузинской мечты» и их так называемой оппозиции означает предательство Грузии, которое не будет прикрыто, и мы посчитаем, сколько предателей будет в парламенте.



Начать в парламенте импичмент президента за поддержку европейского курса – это еще один подарок Путину. Мы должны знать, что все подписи, все имена и фамилии, которые будут записаны под этим иском, который внесут Конституционный (суд), это подписи об измене Грузии.



Они пытаются доказать свою лояльность своим хозяевам в России, говорят, что у них есть президент, выросший во Франции, но они отталкивают его и искореняют в зародыше все грузинские прозападные проявления. Им не удалось принять российский закон, но они накажут президента, который поддерживает европейскую интеграцию, они накажут всех, кто посмеет открыто поддержать НАТО и интеграцию в Евросоюз», — заявил Паата Манджгаладзе.



Напомним, что президент приняла решение отправиться в Европу, для встреч с европейскими лидерами и обсуждения с ними вопроса поддержки в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. В правительстве заявили, что не давали согласия на «европейский вояж» президента, потому, по утверждениям представителей властей, решение Саломе Зурабишвили – нарушение Конституции.



Источник: СОВА

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